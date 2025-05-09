محمد صلاح يكتسح منافسيه في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة النقاد الإنجليزية عن اكتساح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لتصويت الكتاب لاختيار لاعب العام في إنجلترا. وتوج صلاح بالجائزة بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت 90 % من أعضائها البالغ عددهم 900 عضو، لتكون نسبة التصويت هي أكبر هامش فوز في هذا القرن.

جون كروس رئيس رابطة الكتاب رد معلقا على اكتساح محمد صلاح عبر الموقع الرسمي للرابطة: "نادرًا ما نجد فائزًا أكثر شعبية من محمد صلاح، فوزه الساحق هو انعكاس لموسم مذهل".

وأكمل كروس "يواصل صلاح كتابة التاريخ، ومن الواضح أن أداءه هذا الموسم كان مفتاح فوز ليفربول بلقبه العشرين". وأتم "لقد كان من دواعي سروري مشاهدته هذا الموسم، وسيكون من دواعي سروري الترحيب به في حفل عشاء احتفالًا بنجاحه".

وتوج محمد صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته ليعادل رقم تيري هنري نجم أرسنال السابق كأكثر لاعب توج بالجائزة.

وتفوق صلاح باكتساح على منافسيه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال، بالإضافة إلى 15 لاعبا آخرين حصلوا على أصوات. وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخ الريدز.

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 18 في 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي. وارتقى صلاح إلى المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، وكذلك بات الهداف التاريخي للاعبين الأجانب.

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