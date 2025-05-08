البلدي بـ 9500 جنيه، الأوقاف تطلق حملة صكوك الأضاحي

انطلقت اليوم الخميس حملة صكوك الأضاحي التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار دور الوزارة المجتمعي والدعوي والتكافلي، وحرصها على إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية طوال العام، وليس في أيام العيد فقط.

مشروع "صكوك أضاحي الأوقاف"

ويأتي مشروع "صكوك أضاحي الأوقاف" كأحد مشروعات الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تيسير أداء شعيرة الأضحية على المواطنين، من خلال آلية دقيقة تضمن الذبح الشرعي، والتوزيع الكريم، ووصول ١٠٠٪ من اللحوم إلى مستحقيها، في شفافية تامة، تحت إشراف لجان شرعية وبيطرية متخصصة، ووفق الضوابط الشرعية والصحية المعتمدة.

قيمة صك الأضحية من وزارة الأوقاف

وفي هذا العام، تُقدم الوزارة للمواطنين خيارين للصكوك:

صك الأضحية البلدي بقيمة ٩٥٠٠ جنيه.

صك الأضحية المستوردة بقيمة ٧٠٠٠ جنيه.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الذبح يتم في الوقت الشرعي المحدد، وأن عملية التوزيع تتم بشفافية وكرامة، بما يحقق أسمى معاني التكافل، ويؤكد وعي الدولة بدورها الإنساني والاجتماعي تجاه الأسر الأكثر احتياجًا.



وقد حققت الحملة نجاحًا ملحوظًا في الأعوام الماضية، مما شجع الوزارة على التوسع في المشروع هذا العام، وتوفير وسائل متعددة للمشاركة، سواء عبر التحويلات البنكية، التطبيقات الإلكترونية، أو من خلال المنافذ المعتمدة.

ودعت الوزارة المواطنين للمساهمة في هذا المشروع الخيري العظيم، لما فيه من قُربة إلى الله تعالى، وتحقيق لمقصد الأضحية في إسعاد الفقراء والمحتاجين، وبث روح الأمل في بيوتهم.

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