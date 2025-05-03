مكتب التشغيل قلب المدارس الصناعية

يمثل مكتب التشغيل في المدارس الصناعية عصب الحياة لكل أقسام المدرسة، فهو بمثابة القلب بالنسبة للإنسان، إذا فسد القلب فسد الجسد كله، وهكذا مكتب التشغيل إذا فسد فسدت ضمائر المدرسة بالكامل، وإذا صلح صلحت المدرسة بكاملها.

ما هو مكتب التشغيل؟ وكيف يتعامل مع الخامات؟

ولمن لا يعرف ماذا يفعل مكتب التشغيل في المدارس الصناعية؟ المكتب مكون من وكيل التشغيل ومعاون الشطب، وهما المتحكمان في حركة الخامات والمنتجات الوسيطة أو النهائية بالمدرسة، هما من يديران أعمال التدريب العملي داخل الورش، ومنتجات رأس المال العامل، والصيانة الداخلية لأقسام المدرسة، هو الوسيط بين مخزن الخامات والورش ومعرض المنتجات النهائية ومخازن الخردة والمستهلك.

مكتب التشغيل يتعامل في عشرات الاستمارات بداية من المقايسة الوارد للقسم وحتى نصل للمنتج النهائي وبيعه للجمهور، ولكن كيف يتواطأ مكتب التشغيل مع الأقسام الفاسدة، حتي نتعرف علي الطريقة؟

يجب أن نعرف أنواع أوامر التشغيل التي يصدرها المكتب للأقسام، بالنسبة للتدريب هناك تمارين نافعة يمكن تسويقها للجمهور وتمارين غير نافعة تورد الي مخزن الخردة أو المستهلك بالكيلو، وبالطبع القسم ومكتب التشغيل هما من يزن الخردة أو المستهلك حسن توريده، مشروعات رأس المال..

هناك نوعين للتعامل مع الخامات، إما تصرف من مخزن الخامات، أو يوفرها الشريك الموصي المتعاقد علي الإنتاج وهنا يكون رئيس القسم ومكتب التشغيل هما المسئولان عن تحديد كمية الخامات المستخدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

كما يتعامل مكتب التشغيل مع أوامر التشغيل للصيانة الداخلية للأقسام أيضا يحدد رئيس القسم ووكيل المكتب كميات الخامات المستخدمة، وهناك تعامل مع الخامات أيضا في حالة إنتاج منتج وسيط يدخل في صناعة أخري، كما يوجد كميات من الخامات غير المستخدمة وبواقي الخامات التي يقوم علي ارتجاعها أيضا مكتب التشغيل.

كيان يسري في جزئيات المدرسة

من العرض السابق نجد هذا الكيان الموجود في كل جزئية من جزئيات العمل داخل المدارس الصناعية من السهل جدا أن يتلاعب في الخامات سواء المنصرفة أو المراجع سواء بواقي أو خردة وكهنة..

فلا يملك المراجعون من توجيه الشئون المالية والمخزنية سوى مراجعة الأرقام الموجودة في كل الاستمارات في الدورة المستندية لأي أمر تشغيل صادر في المدرسة سواء تدريب أو رأس مال أو صيانة داخلية..

وبالتالي فالضمير وحده هو من يحكم عمل هذا الكيان لهذا أطلقنا عليه قلب المدرسة إذا فسد فسدت وإذا صلح صلحت واستقامة العمل في كل المشروعات، وهذا يتطلب نظام رقابي صارم علي الدورة المستندية بأوامر التشغيل، ورقابة ميدانية علي التدريب أو الإنتاج وتتبع كميات الخامات المنصرفة على أرض الواقع.

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