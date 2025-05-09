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رياضة

كأس أفريقيا للشباب، منتخب مصر يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

تقدم منتخب مصر تحت 20 عامًا على نظيره تنزانيا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، اليوم، في الجولة الختامية بالمجموعة الأولى لكأس أفريقيا للشباب.

وسجل أحمد أشرف هدف منتخب مصر في الدقيقة 7. 

تعديلين في تشكيل منتخب مصر 

أعلن أسامة نبيه قبل قليل، تشكيل منتخب مصر تحت 20 عامًا أمام تنزانيا في كأس أفريقيا للشباب والذي جاء كالتالي:

وأجرى أسامة نبيه تعديلين على التشكيل الذي بدأ به مباراة منتخب زامبيا في الجولة الماضية، حيث أعاد محمد سمير لمركز الظهير الأيمن بدلًا من يوسف عبد الحفيظ ودفع بـ أحمد شرف في الخط الأمامي بدلًا من محمد عبد الله المصاب بمزق في العضلة الأمامية.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

وجاء التشكيل على النحو التالي:
(1) عبد المنعم تامر - ((2) محمد سمير - (5) عبد الله بوستنجي (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8) أحمد خالد "كاباكا" – (25) سيف سفاجا – (22) محمد السيد – (15) عمر خضر – (20) أحمد شرف – (9) محمد زعلوك.

أما على مقاعد البدلاء فيجلس: (16) أحمد وهب - (23) أحمد منشاوي – 6) يوسف عبد الحفيظ  -(2) محمد جمال – (22) محمد السيد – (13) محمود لبيب – (21) أحمد وحيد ’ (26) عمر أسامة – (18) محمد رأفت – (11) مهند محمد.

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منتخب مصر كاس افريقيا للشباب أسامة نبيه

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