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ثقافة وفنون

سوهي ومين سيك في دور البطولة بالنسخة الكورية من فيلم The Intern

فيلم المتدرب النسخة
فيلم المتدرب النسخة الكورية، فيتو

تم اختيار هان سو هي وتشوي مين سيك، ستزداد فرص نجاح النسخة الكورية الجديدة من فيلم "المتدرب"، الذي صدر الفيلم الهوليوودي الأصلي عام 2015، وقام ببطولته روبرت دي نيرو وآن هاثاواي، وتدور أحداثه حول متدربة تبلغ من العمر 70 عامًا تُوظف في شركة يديرها رئيس تنفيذي في الثلاثينيات من عمرها.

في حين يبدو أن النسخة الهندية الجديدة من فيلم "المتدرب" الناجح في مرحلة حرجة، يبدو أن نسخته الكورية ستبصر النور قريبًا، ووفق التقارير الإعلامية، فإن فيلم روبرت دي نيرو وآن هاثاواي في طريقه إلى أن يصبح نسخة كورية، حيث من المقرر أن تحل هان سو هي محل هاثاواي. 

وأفادت صحيفة “OSEN” في 9 مايو أن سو هي تجري محادثات لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة التي تدور فيها أحداث الفيلم. وأكدت وكالتها 9ato Entertainment أن الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا قد عُرض عليها دور البطولة في النسخة الكورية من فيلم "المتدرب".

ومن المقرر أن يجسد دور روبرت دي نيرو النجم الكوري تشوي مين سيك لهذا الدور.

فيلم The Intern

"المتدرب" هو دراما كوميدية أمريكية صدرت عام 2015 تدور أحداثه حول متدربة تبلغ من العمر ٧٠ عامًا (روبرت دي نيرو) تُوظف في شركة يديرها رئيس تنفيذي متفانٍ في الثلاثينيات من عمرها (آن هاثاواي).

 

أعمال هان سو هي وتشوي مين سيك

في الوقت نفسه، ظهرت هان سو هي آخر مرة في مسلسل "مخلوق غيونغسونغ". ومن أعمالها الدرامية الكورية الشهيرة الأخرى "عالم المتزوجين" (2020)، و"مع ذلك" (2021)، و"اسمي" (2021)، وغيرها.

ويُعد تشوي مين شيك ممثلًا مخضرمًا، اشتهر بمشاركته في العديد من الأفلام الكورية الكلاسيكية مثل "الولد العجوز" (2003)، و"سيدة الانتقام" (2005)، و"رأيت الشيطان" (2010)، و"عصابة مجهولة: قواعد الزمن" (2012)، و"عالم جديد" (2013)، و"الأدميرال: تيارات هادرة" (2014)، و"الحلم المحظور" (2019).

حقق مشروعه الهوليوودي "لوسي" (2014) شهرة واسعة. وقد ظهر الممثل البالغ من العمر 62 عامًا في فيلم "إكسهووما" العام الماضي.

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فيلم The Intern هان سو هي تشوي مين سيك روبرت دي نيرو آن هاثاواي

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