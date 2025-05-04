قصور الثقافة في أسبوع، انطلاق ملتقى "أهل مصر 21" واستمرار مهرجان نوادي المسرح

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية هذا الأسبوع، بدءا من اليوم الأحد، وحتى السبت المقبل 10 مايو، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتنفذ بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

دمياط تستضيف الملتقى 21 لشباب المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"

تستضيف محافظة دمياط، هذا الأسبوع فعاليات الملتقى الثقافي الحادي والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر".

وينطلق البرنامج في الثامنة مساء اليوم الأحد بمكتبة مصر العامة بدمياط، ويستمر حتى 11 مايو الحالي، بمشاركة 120 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الست: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "حلايب، الشلاتين، أبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان، إلى جانب عدد من المشاركين من المناطق الآمنة بالقاهرة، والمحافظة المضيفة.

ويضم الملتقى 12 ورشة فنية وحرفية بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، بهدف تمكين الشباب ودعم مهاراتهم، إلى جانب لقاءات تثقيفية، دوري ثقافي ورياضي، وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة.

برنامج مكثف احتفالا بعيد العمال

تأكيدا على دور العامل في بناء المجتمع، تواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع فعاليات برنامجها المكثف والمعد احتفالا بعيد العمال، والذي يشمل لقاءات تثقيفية، ورشا ومعارض فنية، بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية وعروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، التي تقدم داخل قصور الثقافة وخارجها، بجميع المحافظات.

استمرار عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح الـ32

تستكمل هذا الأسبوع فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية.

تقدم العروض المسرحية للجمهور بالمجان، بواقع عرضين يوميا، ويشهد اليوم الأحد العرض المسرحي "صندوق يعقوب" لفرقة مصطفى كامل، تأليف أحمد الغندور، وإخراج عبد الرحمن كمال، ويعرض في السادسة مساء، يليه "The Dung" لفرقة الشاطبي، عن نص "مكان مع الخنازير" للكاتب أثول فيجارد، وإخراج محمد بسيوني، ويختتم المهرجان مساء السبت المقبل 10 مايو على مسرح السامر.

برنامج "مصر جميلة" المجاني للموهوبين بمحافظة البحيرة

يشهد قصر ثقافة دمنهور، غدا الاثنين أولى فعاليات برنامج "مصر جميلة"، لاكتشاف ورعاية وتنمية قدرات الموهوبين بمحافظة البحيرة.

ينطلق البرنامج في العاشرة صباحا ويتضمن مجموعة من الورش التدريبية المجانية، تستمر لمدة أربعة أيام، بإشراف نخبة من الخبراء المتخصصين، وذلك بهدف تنمية القدرات الفنية والأدبية للمشاركين، وذلك في مجالات الموسيقى، تصميم العرائس، الفن التشكيلي، المشغولات الجلدية، الحلي، فن الموزاييك، المكرمية، فن الريزن، الكتابة الأدبية، الإلقاء، والكتابة المسرحية.

كما تحفل الأجندة بمجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية بمشاركة لفيف من النقاد والأدباء، هذا بالإضافة إلى الورش الفنية والحرفية، والفعاليات المقامة بمناسبة العيد القومي لمحافظة دمياط، والأخرى الخاصة بالمشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة.

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