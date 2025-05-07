تسليم أول رخصة بناء لأراضى توفيق الأوضاع في العبور الجديدة

احتلفت هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم أول رخصة بناء بالأراضي المضافة بمنطقة "الأمل" سابقًا، بمدينة العبور الجديدة، وذلك فى إطار تسريع وتيرة التنمية وتقنين أوضاع الأراضي.

وقام المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والدكتور المهندس/ أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بتسليم أول رخصة بناء لقطعة أرض تقع ضمن الأراضي المضافة للمدينة بمنطقة الأمل سابقًا في مشهد يعكس حرص الهيئة على دعم أجهزة المدن الجديدة وتحفيز جهود التنمية.



وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على أن إنجاز تقنين الأراضي المضافة، وهذا الحدث يمثل خطوة كبيرة في ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة، والذي شهد جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية لتسوية الأوضاع القانونية والفنية لتلك المناطق، وتحويلها من مناطق عشوائية أو غير مخططة إلى أراضٍ معتمدة داخل الحيز العمراني الرسمي للمدينة.

وأضاف تحقق الحلم وأصبح للمواطنين حق قانوني ورسمي في البناء والتملك ضمن منظومة حضارية ومنظمة، إلى جانب ذلك، يُعد إنجاز ترفيق الأراضي المضافة أحد الركائز الأساسية لهذا التطوير، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه، الصرف الصحي 🧱، وفرمة الطرق، بما يتيح بداية حقيقية للبناء والتنمية، وهذا الترفيق يُعد تأكيدًا على جاهزية الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتسهم في خلق مجتمع عمراني حديث ومتكامل. وأضاف أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تنسيق وتخطيط دقيق، وأن الدولة تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توسيع الرقعة العمرانية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير سكن ملائم ومرافق طبقا للمعايير العالمية للمواطنين.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع "ديارنا" السكني المطروح للحجز حاليًا بمدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، إحدى مدن الجيل الرابع، مؤكدا ضرورة التنفيذ الجيد لمختلف الخدمات بالمشروع، لافتًا إلى أنه يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتنمية بمحافظات الصعيد.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، أن الوحدات بالمشروع بمساحات تتراوح ما بين 104 أمتار إلى 154 مترا مربعا، وعدد الوحدات السكنية 754 وحدة "كمرحلة أولي"، ويُعد المشروع نقلة نوعية في مجال الإسكان والخدمات المتكاملة بصعيد مصر، كما أن المشروع سيضم الخدمات الأساسية والترفيهية التي تلبي احتياجات السكان، ومنها: دور العبادة – حضانة - أسواق تجارية - مسطحات خضراء واسعة، وغير ذلك، كما يتمتع المشروع بمستوى عالٍ من الخصوصية والأمان من خلال إنشاء أسوار محيطة وبوابات رئيسية وكاميرات مراقبة متطورة، إضافة إلى أحدث أنظمة مكافحة الحريق.

وقالت: يقع مشروع ديارنا في موقع استراتيجي بالمجاورة الرابعة بالحي الرابع بمدينة ناصر الجديدة – إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – والتي تبعد نحو 14 كم فقط عن محافظة أسيوط، وتتميز المدينة بالهدوء والطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل نظرًا لارتفاعها عن سطح البحر، مما يجعلها بيئة مثالية للمعيشة.

موقع المشروع يتميز بقربه من: مركز الخدمات الرئيسي

ونوهت المهندسة جيهان عمار، عن أن موقع المشروع يتميز بقربه من: مركز الخدمات الرئيسي للمدينة، والأراضي المخصصة للعمارات والفيلات المتميزة، ومطار أسيوط الدولي، ودير السيدة العذراء - أحد أبرز المعالم السياحية الدينية، وجامعة بدر فرع أسيوط، وعدد من المشروعات السكنية الكبرى.

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