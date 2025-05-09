إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق شبرا بنها- الحر

أصيب 3 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق شبرا بنها- الحر، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الحر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية بلاغا بوقوع الحادث وانتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ بالطريق الحر، وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات ورفع السيارات المشاركة في الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر بعد البوابات وأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، وسببت تعطل في الحركة المرورية.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وجاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

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