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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق الحر،فيتو

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص قبل بوابات الطريق الحر شبرا بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص قبل بوابات الطريق الحر شبرا بنها


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها، ووجود عدد من المصابين 


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الجنونية قبل بوابات الطريق الحر بنها شبرا اتجاه محافظة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم ، وتم نقل تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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