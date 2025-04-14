إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص قبل بوابات الطريق الحر شبرا بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص قبل بوابات الطريق الحر شبرا بنها



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها، ووجود عدد من المصابين



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الجنونية قبل بوابات الطريق الحر بنها شبرا اتجاه محافظة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم ، وتم نقل تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.