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رياضة

لاعب الأهلي يغادر معسكر منتخب الشباب للإصابة

محمد عبدالله لاعب
محمد عبدالله لاعب منتخب الشباب، فيتو

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم على مغادرة محمد عبد الله للمعسكر الجاري فى الإسماعيلية وذلك بناء على التقرير الطبي الذى رأي ضرورة راحة اللاعب وخاصه برنامج علاجي بعدما أثبتت الفحوصات والاشاعات إصابته يمزق فى العضلة الأمامية خلال لقاء المنتخب مع زامبيا فى الجولة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.. ومن المقرر أن يغادر اللاعب المعسكر صباح غد لبدء برنامج العلاج.
 

منتخب الشباب يواصل تدريباته

هذا وقد خاض منتخب الشباب تدريباته اليوم بملعب فندق إقامته بالإسماعيلية شارك فيه البدلاء بينما حصل اللاعبون الأساسيون فى مباراة زامبيا على راحة من التدريبات وذلك فى إطار الاستعداد للقاء تنزانيا يوم الجمعة القادم فى الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.

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منتخب الشباب منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة محمد عبد الله زامبيا كاس الأمم الإفريقية تنزانيا

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