محافظ دمياط يفتتح وحدة العناية المركزة بالمستشفى العام (صور)

بدأت محافظة دمياط احتفالاتها بالعيد القومي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل المحافظ فعاليات اليوم بافتتاح وحدة العناية المركزة المتخصصة في علاج "السكتة الدماغية" بمستشفى دمياط العام، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، وعدد من النواب والمسؤولين.

محافظ دمياط يفتتح العناية المركزة بمستشفي دمياط العام

تجهيزات طبية متقدمة وجهود مجتمع مدني

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات الوحدة التي تضم 17 سريرًا مجهزة بأحدث الوسائل الطبية، من أجهزة مونيتور ورسم قلب وصدمات كهربائية وتنفس صناعي، بالإضافة إلى وحدة "إيكو" متطورة بتكلفة 5 ملايين جنيه بدعم من المجتمع المدني، وبهذا يصل إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى إلى 40 سريرًا، مما ساهم في تقليص قوائم الانتظار وتحسين جودة الرعاية الصحية.

خطة مستقبلية لعناية الأطفال وتوسيع الخدمات الصحية

وأشاد الدكتور أيمن الشهابي بجهود المجتمع المدني وفرق الصحة بالمحافظة، معلنًا عن تجهيز وحدة عناية مركزة متكاملة للأطفال بالمستشفى خلال الفترة المقبلة، ما يعزز الخدمات الطبية المقدمة.

مشروعات جديدة لدعم المنظومة الصحية

وأكد محافظ دمياط أن قطاع الصحة يشهد إطلاق عدد من المشروعات الجديدة بالتزامن مع العيد القومي، ضمن خطة متكاملة لتطوير المنشآت الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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