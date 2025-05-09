الجمعة 09 مايو 2025
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انفوجراف

قبل مواجهة تنزانيا.. أرقام منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

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منتخب مصر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة منتخب تنزانيا أسامة نبيه بطولة أمم أفريقيا للشباب

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