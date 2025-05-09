فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويجل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الاهلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد حمدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

ويلتقي فريق بيراميدز والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

يأمل بيراميدز تحقيق الفوز اليوم لاستعادة قمة الدوري المصري من الأهلي مرة أخرى وتعويض خسارته بالجولة الماضية أمام فاركو.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى بعد العروض الجيدة التي يقدمها الفريق خلال الموسم الحالي.

مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي

وتلقى فريق بيراميدز هزيمة غير متوقعة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المكس الأحد الماضي في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في نفس الجولة على ستاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل البنك الأهلي الترتيب الخامس برصيد 33 نقطة.



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