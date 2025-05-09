طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز في الدوري

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب)

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى.. أحمد صبحي

خط الدفاع.. سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط.. احمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم .. اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء : عبد العزيز البلعوطي، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولي.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

ويلتقي فريق بيراميدز والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

يأمل بيراميدز تحقيق الفوز اليوم لاستعادة قمة الدوري المصري من الأهلي مرة أخرى وتعويض خسارته بالجولة الماضية أمام فاركو.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى بعد العروض الجيدة التي يقدمها الفريق خلال الموسم الحالي.

مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي

وتلقى فريق بيراميدز هزيمة غير متوقعة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المكس الأحد الماضي في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في نفس الجولة على ستاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل البنك الأهلي الترتيب الخامس برصيد 33 نقطة.



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