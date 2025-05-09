الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

اليونيسف: الحصول على مياه الشرب أصبح حلما في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال الناطق باسم منظمة اليونيسف بفلسطين إن الحصول على مياه الشرب أصبح حلما في قطاع غزة.

75 % من آبار المياه تضررت جراء العدوان الإسرائيلي

قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، إن 75% من آبار المياه التابعة للبلدية تعرضت لأضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن سكان القطاع لا يحصلون على حصة كافية من المياه يوميا، مضيفا أن المياه لا تصل إلا لأقل من 50% من مساحة بلدية غزة.

إعلام الأسرى: 31 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون يعشن واقعا مريرا

 ذكر مكتب إعلام الأسرى أن 31 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي يعانين ظروفا غير إنسانية، موزعات على 4 غرف ضيقة، تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأضاف أنه جرى اقتحام غرفة الأسيرات رقم (5) 3 مرات خلال أسبوع، في حين سُحبت الساعة من القسم، مما جعل الأسيرات لا يعرفن مواعيد الصلاة أو الطعام.

وقال المكتب -في بيان عبر صفحته على تلغرام- إن الأسيرات يعانين نقصا حادا في الغذاء، إذ يحصلن على 5 شرائح خبز يوميا فقط، كما أن لديهن 15 ليفة للاستحمام، بالإضافة إلى نقص في مستلزمات النظافة وملابس الصلاة.

وأشار المكتب الفلسطيني إلى وجود أسيرات مريضات بحاجة إلى علاج جراحي عاجل، وسط إهمال طبي متعمد من سلطات الاحتلال، داعيا المؤسسات الدولية للتحرك العاجل لإنقاذهن ووقف سياسة الإذلال والتجويع بحقهن.

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اليونيسف قطاع غزة غزة العدوان الإسرائيلي

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