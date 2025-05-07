اتحاد الكرة: خطوة أخيرة تفصل زيزو عن فسخ تعاقده مع الزمالك

زيزو، أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، قدم ما يثبت عدم حصوله على مستحقاته لدى الأبيض منذ فترة طويلة، وآخرها الشهرين الماضيين.

اتحاد الكرة: ننتظر رد الزمالك

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "ننتظر موقف الزمالك من الرد على شكوى زيزو، وتقديم ما يثبت حصول اللاعب على مستحقاته في مواعيدها المحددة".

وتابع المصدر أنه "في حالة عدم تقديم الزمالك ما يثبت حصول زيزو على مستحقاته، فإن لجنة شؤون اللاعبين ستجتمع لفحص الأوراق وإصدار قرار نهائي وقد يصل القرار إلى أحقية لللاعب في فسخ عقده".

الرمادي يقود مرانه الأول مع الزمالك

قاد أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن اليوم التعاقد مع أيمن الرمادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

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