الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة

محمد صلاح
محمد صلاح

توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة الكتاب والنقاد الإنجليزية.

وسيتسلم صلاح الجائزة يوم 22 مايو الجاري في العاصمة لندن في حفل عشاء.

من ناحية أخرى أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في وقت سابق أن فريقه واجه سوء حظ غريب خلال مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتأهل الفريق الفرنسي.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام باريس سان جيرمان.

وقال محمد صلاح في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لأكون صريحًا، قدم باريس سان جيرمان مباراة ذهاب رائعة أمام ليفربول، كنا محظوظين جدًا، قدم أليسون أفضل مباراة في مسيرته مع ليفربول، كانوا سيئي الحظ، ثم جاءوا إلى أنفيلد وكنا نحن من لم يحالفنا الحظ، فقد سددنا في القائم مرتين أو ثلاث، بينما أنقذوا الكرات من على خطهم مرة أو مرتين، لذا كنا سيئي الحظ”.

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