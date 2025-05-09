الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

حساب الأهلي على فيسبوك يحتفي بالفوز علي المصري في الدوري (فيديو)

الأهلي والمصري، فيتو
الأهلي والمصري، فيتو

احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بفوز الفريق علي نظيره المصري البورسعيدي بربعه أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في بطولة الدوري الممتاز. 

ونشر حساب الأهلي مقطع فيديو لكواليس لقاء الفريق مع المصري، وعلق عليه “  ملخص فوز فريقنا على المصري في بطولة الدوري".

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 5 مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .  

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز

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الأهلي المصري المصري البورسعيدي الدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا

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