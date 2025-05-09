علي ماهر يلقي المحاضرة الأخيرة على لاعبي سيراميكا قبل مواجهة الزمالك بالدوري

ألقى علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المحاضرة الأخيرة للاعبيه قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه إلى استاد المقاولون العرب لمواجهة الزمالك ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتضمنت المحاضرة آخر تعليمات المدير الفني للاعبيه بشأن طريقة اللعب المقرر تطبيقها في المباراة.

ووصلت حافلة فريق سيراميكا منذ قليل إلى استاد المقاولون العرب؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - أحمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة، فيما يأتي سيراميكا في المركز السادس، برصيد 30 نقطة.

الظهور الأول لـ أيمن الرمادي مع الزمالك

ويقود الزمالك في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، المدرب أيمن الرمادي في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو، وتعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا حتى نهاية الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.