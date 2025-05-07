الزمالك يكرم بيسيرو بعد توجيه الشكر له (صور)

نظم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حفلًا لتكريم الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، بعدما أنهى النادي التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بعد الاتفاق على تسوية الأمور المالية بدون أي شروط جزائية على الزمالك.

ومنح مجلس الإدارة درع النادي للمدير الفني خلال حفل التكريم كما منح أفراد جهازه المعاون الهدايا التذكارية.

وحضر الحفل كلٌّ من الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وحسين السيد عضو مجلس إدارة النادي.

وقام المندوه والسيد باصطحاب بيسيرو في جولة تفقدية لمتحف النادي قبل مغادرته لمقر القلعة البيضاء.

وتم التأكيد خلال الجلسة على الاحترام المتبادل بين الطرفين، ورحب مجلس إدارة نادي الزمالك بالتعاون مع البرتغالي جوزيه بيسيرو في المستقبل.

وتقدَّم بيسيرو بالشكر إلى إدارة الزمالك على هذه اللفتة الكريمة، وتمنى التوفيق للنادي في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يغادر المدير الفني القاهرة خلال الأسبوع المقبل.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وخاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أيمن الرمادي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

أيمن الرمادي مدير فني

وائل القباني مدير كرة



أيمن عبد العزيز مدرب عام

أحمد سمير مدرب مساعد

حازم إمام مدرب مساعد

عماد المندوه مدرب حراس المرمى



ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال

محمد علاء محلل الأداء

فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يعلن رسميا تولي أيمن الرمادي تدريب الفريق لنهاية الموسم

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

ووقع أيمن الرمادي على عقود تدريب الزمالك في جلسة جمعته مع مسؤولي النادي، ليبدأ اليوم مهام عمله رسميًا مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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