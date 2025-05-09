طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر في مباراة سيراميكا كليوباترا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الإصابة التي تعرض لها ناصر ماهر لاعب الوسط خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن إصابة ناصر ماهر عبارة عن إلتواء في الكاحل، وسيخضع لأشعة على القدم خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته، مشددًا على أن الإصابة بعيدة عن الركبة بعد الالتحام القوي الذي تعرض له في اللقاء.

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك وسيراميكا

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14.

وغادر ناصر ماهر ملعب المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 42.

وسجل إسلام عيسى هدف فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 64.

سجل سيف الجزيري هدف نادي الزمالك الثاني علي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 69.

وغادر صبحي حارس الزمالك ملعب المباراة بسبب الإصابة وحل محمد عواد بديلا له.

وسجل أحمد بالحاجة هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 3+90.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.



ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأيمن أمير عبد العزيز وسيف الجزيري وحسام أشرف.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - أحمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، فيما يأتي سيراميكا في المركز السادس، برصيد 31 نقطة.

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