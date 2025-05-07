عبد الواحد السيد: انتهت رحلتي كمدير للكرة بالزمالك، ولكن حب النادي في دمي

أصدر عبد الواحد السيد، بيانا رسميا بعد رحيله عن منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في الزمالك.

ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك على قبول اعتذار عبد الواحد مدير الكرة عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.

بيان عبد الواحد السيد

وجاء البيان كالتالي:" في البداية، أود أن أشكر كل من اهتم وسأل عني بعد شرف العمل كمدير كرة بنادي الزمالك لمدة قاربت العامين، لقد كان لي الفخر أن أكون دومًا جزءًا من هذا الكيان العظيم، سواء كلاعب أو إداري أو مشجع.

وواصل:" انتهت رحلتي كمدير للكرة بالزمالك، ولكن لم تنتهِي قصة وشغف حب هذا النادي، كنت أتمنى أن تكون هناك ظروف أفضل للاعتذار عن استكمال المهمة، ولكن الحمد لله على ما وصلت إليه.

وأشار:"كانت فكرة الاعتذار تراودني في أوقات كثيرة، خاصة في أوقات التتويج قبل الإخفاقات، ولكن ربما كانت هناك عوامل تمنعني، بالتأكيد حينما رأيت الاحتياج للاستقرار في أصعب الأمور، وربما أكبر التحديات، كانت في المرحلة الانتقالية بين المجلس السابق والحالي، فهي الأصعب بالتأكيد، أن تأخذ الثقة من الجميع فهو شرف لي، وحاولت بقدر المستطاع أن أكون على قدر هذه الثقة.

وتابع:" الحمد لله، لم أحاول أن أتخاذل في أداء مهام عملي طوال هذه المدة، ربما يصنفها البعض بالناجحة، وربما جانبها بعض الصواب. فهناك من يرى أن هناك نقاطًا إيجابية وأخرى سلبية، ولكن في النهاية، أنا راضٍ جدًا عن أدائي وعما وصلت إليه، والحكم في النهاية للجميع، وكل الآراء فوق رأسي، لأني في النهاية بشر أخطئ وأصيب، وبالتأكيد تعلمت كثيرًا من هذه التجربة، ولكن في النهاية كانت خدمة الزمالك هي بوصلتي.

وقال حارس مرمى الزمالك السابق: "أشكر كل من قال كلمة إشادة في حقي، وأعتذر إذا صدر مني ما أغضب أحدًا، ولكني حاولت بقدر المستطاع، في ظل الظروف المتاحة، بكل طاقتي، أن أحافظ على وحدة الفريق ولاعبيه وأجهزته الفنية المختلفة، وهناك العديد من العوامل التي كانت يمكنها أن تجعل التجربة أفضل وأفضل بالتأكيد/ ولكن في النهاية، يكفي أني بذلت كل جهدي، وحاولت بقدر استطاعتي ألا أتخلى عن الفريق في ظروف كثيرة كانت صعبة عليّ وعلى الفريق.

وأتم حديثه:" في النهايه، قررت أن أعتذر عن عدم استكمال مهمتي، حتى أترك المجال لمن بعدي في استكمال ما وصلت إليه، وأتمنى للكابتن وائل القباني التوفيق والنجاح، وأنا في أتم الاستعداد دومًا لمساندة ومساعدة الفريق في أي وقت، شكرًا لمجلس إدارة الزمالك، شكرًا للأجهزة الفنية التي عملت معها، شكرًا للاعبين، شكرًا لجمهور الزمالك العظيم، أعظم جمهور في الدنيا، ووقود النجاح الدائم.

الرمادي يتولي تدريب الزمالك

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياته بالتوفيق للمدير الفني البرتغالي في خطوته المقبلة.

وفي السطور التالية تستعرض فيتو أرقام بيسيرو مع الزمالك بعد توجيه الشكر له.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

خاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث إن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

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