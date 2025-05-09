رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وفد المجلس القومي للمرأة برئاسة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الجامعة.

وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة الضيوف مؤكدًا حرص الجامعة على استضافة الرموز الوطنية القادرة على نشر الوعى لدى شباب الجامعات بشأن قضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة، لافتًا إلى أهمية تنمية وعى الشباب لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور قنصوة إلى دور جامعة الإسكندرية فى إعداد شباب قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة تحقق التنافسية الدولية.



وأشاد اللواء رفعت قمصان بالمستوى المتميز لجامعة الإسكندرية مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنظيم الندوات التثقيفية للطلاب حيث يمثل الشباب الاستثمار الحقيقي لمستقبل الوطن ومصدر الحماية من المخاطر الداخلية والخارجية.



حضر اللقاء الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منال فودة رئيس قسم المسرح بكلية الآداب والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتورة ميادة عبد القادر وكيل كلية الحقوق وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ماجده الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتورة رشا مهدي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة البدرشينى والسيدة دينا الجندى أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة.

تأتي ذلك عقد الندوة التى نظمها المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة، بعنوان "معا بالوعي نحميها.... اعرف بلدك وحافظ عليها" بمركز الأنشطة الطلابية، وافتتحها الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورحب خلال كلمته بضيوف الندوة، توالت بعدها الكلمات التى تحث الطلاب على ضرورة تنمية الوعى بقضايا الوطن لتوحيد قوى الشعب تحت لواء واحد.

واستعرض اللواء رفعت قمصان خلال الندوة إنجازات ونجاحات الدولة في السيطرة الداخلية والخارجية، والتصدي لكافة اشكال التدخل خاصة تلك التي تستهدف الشباب.

وأشاد بشباب الجامعة وثقته بقدراتهم الخلاقه في دعم القيادة السياسية لكونهم سفراء الوطن الواعين وحلقة الوصل بين العلم والعمل.

وأكد الدكتور أسامة البدرشيني فى كلمته على ضرورة التصدي للشائعات التي تسعى لتفكيك قوي الشعب خاصة الشباب.

وحرص اللواء رفعت على التحاور مع الطلاب والرد على اسئلتهم بعد انتهاء الندوة.

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