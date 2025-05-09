انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب مصر في الخارج غدًا.. الاختبارات على فترتين عبر منصة إلكترونية.. والتعليم تشدد على أهمية كتابة البيانات الشخصية

تنطلق غدا السبت 10 مايو الجاري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، للطلبة المصريين في الخارج إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الترم الثاني 2025 للطلاب المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2025، وإتاحة أرقام الجلوس في الامتحانات، حيث تبدأ الامتحانات غد السبت 10 مايو الجارى وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، على أن تتم الامتحانات وفق الجداول المعتمدة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف.

امتحانات “أبناؤنا في الخارج 2025”، الترم الثاني

وأكدت أن امتحانات “أبناؤنا في الخارج 2025” (الدور الثاني) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك امتحانات تبدأ فى التاسعة صباحًا وبعضها فى الخامس مساء، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على، أنه سيتم إتاحة الامتحانات عبر منصة أبناؤنا فى الخارج عبر الرابط التالي

وأكدت الوزارة على أهمية أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الامتحان والتي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس)، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة.

الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وقالت: إن الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الثاني هي:

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.

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