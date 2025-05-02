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بالأرقام، اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية تعلن الفائزين

اللجنة المشرفة على
اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية، فيتو

أعلنت اللجنة المشرفة على اللجنة 24 بنقابة الصحفيين بالإسكندرية، مساء اليوم، فرز الأصوات الناخبين بالجمعية العمومية بمحافظة الإسكندرية، وذلك تحت إشراف قضائي من مجلس الدولة.

 

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حصل أيمن عبد المجيد على 83 صوتا، وشيرين العقاد 71 صوتا، ومحمد شبانة 68 صوتا، وحسين الزناتي 57 صوتا، ومحمد سعد عبد الحفيظ 46 صوتا، ودعاء النجار 32 صوتا، محمد خراجة 42 صوتا، وحماد الرمحي 43 صوتا، محمد السيد الشاذلي 35 صوتا.

وكانت عملية فرز الأصوات قد انتهت في اللجنة 24 بنقابة الصحفيين الإسكندرية، مساء اليوم، بتفوق عبد المحسن سلامة على أقرب المنافسين خالد البلشي، حيث أجريت عملية الفرز تحت إشراف قضائي من مجلس الدولة.

حصل عبد المحسن سلامة على 76 صوتا بينما حصل خالد البلشي على 49 صوتا وحصل سيد الإسكندراني على صوت واحد فقط.

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن أن إجمالي من لهم حق التصويت في الإسكندرية 180 ناخبا حضر منهم 130 ناخبا، كما شهدت عملية فرز الأصوات على مقعد النقيب على 4 أصوات باطلة.

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الصحفيين الاسكندرية مجلس الدولة

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