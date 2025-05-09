الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مهرجان الإسكندرية يفتح باب التقديم في مسابقة شباب مصر ضمن دورته الـ41

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية يفتح باب التقديم في مسابقة شباب مصر

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن فتح باب المشاركة في مسابقة شباب مصر بقسميها أفلام الطلبة وأفلام الشباب ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين للمهرجان والتي تُقام خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025 تحت شعار "من الإسكندرية... حكايات لا تُنسى" "From Alexandria... Stories to Remember"

رسالة مسيحيين فلسطينيين إلى بابا الفاتيكان: ننتظر موقفا إنسانيا صريحا تجاه مأساة شعب غزة

غدا انطلاق هاكاثون 17 بجامعة مصر للمعلوماتية لعرض حلول تكنولوجية لأهداف التنمية

ويُشرف على إدارة المسابقة مدير التصوير چوزيف كرم.

تشترط المسابقة أن يكون الفيلم قد أُنتج خلال الفترة من يناير 2023 وحتى الموعد النهائي للتقديم في هذا العام 2025 وألا يكون قد شارك في أي مهرجان داخل مدينة الإسكندرية أو تم عرضه جماهيريًا باستثناء مناقشات التخرج داخل الكليات.

 كما يشترط ألا يكون قد تم بث الفيلم عبر أي منصة أو وسيلة تواصل اجتماعي وألا تتجاوز مدة عرضه ثلاثين دقيقة شاملة التترات مع تقديم إقرار قانوني بملكية العمل وكافة الحقوق المتعلقة به وعدم سحبه بعد اختياره رسميًا للمشاركة.

كما يُشترط موافقة المشاركين على استخدام مقتطفات من أعمالهم في الحملات الترويجية للمهرجان إلى جانب القبول بصياغة الجوائز الرسمية عند الإعلان عنها.

يحق التقديم لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية من مختلف التخصصات وطلبة المدارس بشرط ألا يقل العمر عن ستة عشر عامًا بالإضافة إلى صناع الأفلام المستقلين من المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر المتوسط الناقد السينمائي مصر الاسكندرية

مواد متعلقة

تفوق على سلوت جوارديولا، الكشف عن مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد الأيام البيض من شهر ذي القعدة وفضل صيامها

استعدادا لحفل الافتتاح، أول صور لآثار توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

مرشح لخلافة كولر، كم سدد إشبيلية لـ جارسيا بيمنتا بعد إقالته؟

ترامب يشترط لزيارة إسرائيل التوصل إلى صفقة رهائن

الخارجية تنشر صورة البحارة المصريين بالإمارات وتكشف آخر التطورات

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

تعرف على سر إصابة أصالة بتشنجات في الوجه

تفاصيل مشاركة السيسي في العرض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لعيد النصر بروسيا

السيسي يصل إلى الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة باحتفال الذكرى الـ80 لعيد النصر

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في أول ظهور لـ الرمادي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الأيام البيض من شهر ذي القعدة وفضل صيامها

حكم حج المرأة بدون محرم وشروط السفر

تفسير حلم صيد العصافير في المنام وعلاقته بالسعي وراء أمور مادية

المزيد
الجريدة الرسمية