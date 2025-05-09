مهرجان الإسكندرية يفتح باب التقديم في مسابقة شباب مصر ضمن دورته الـ41

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن فتح باب المشاركة في مسابقة شباب مصر بقسميها أفلام الطلبة وأفلام الشباب ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين للمهرجان والتي تُقام خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025 تحت شعار "من الإسكندرية... حكايات لا تُنسى" "From Alexandria... Stories to Remember"

ويُشرف على إدارة المسابقة مدير التصوير چوزيف كرم.

تشترط المسابقة أن يكون الفيلم قد أُنتج خلال الفترة من يناير 2023 وحتى الموعد النهائي للتقديم في هذا العام 2025 وألا يكون قد شارك في أي مهرجان داخل مدينة الإسكندرية أو تم عرضه جماهيريًا باستثناء مناقشات التخرج داخل الكليات.

كما يشترط ألا يكون قد تم بث الفيلم عبر أي منصة أو وسيلة تواصل اجتماعي وألا تتجاوز مدة عرضه ثلاثين دقيقة شاملة التترات مع تقديم إقرار قانوني بملكية العمل وكافة الحقوق المتعلقة به وعدم سحبه بعد اختياره رسميًا للمشاركة.

كما يُشترط موافقة المشاركين على استخدام مقتطفات من أعمالهم في الحملات الترويجية للمهرجان إلى جانب القبول بصياغة الجوائز الرسمية عند الإعلان عنها.

يحق التقديم لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية من مختلف التخصصات وطلبة المدارس بشرط ألا يقل العمر عن ستة عشر عامًا بالإضافة إلى صناع الأفلام المستقلين من المصريين.

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