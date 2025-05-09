غدا انطلاق هاكاثون 17 بجامعة مصر للمعلوماتية لعرض حلول تكنولوجية لأهداف التنمية

تنظم غدًا السبت جامعة مصر للمعلوماتية فعاليات حلول هاكاثون 17 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وصرح الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بأن هذا الحدث يتضمن العديد من الفعاليات التي تهدف لإشراك طلاب الجامعة في تطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم خمسة من أهداف التنمية المستدامة الأكثر إلحاحا في مصر وهي الصحة والتعليم والطاقة والتنمية المستدامة والعمل المناخي.

خبراء التكنولوجيا يجتمعون لوضع حلول تقنية مبتكرة

وأضاف أن هاكاثون هو حدث مكثف يجتمع فيه المبرمجون والمصممون والمبتكرون وخبراء التكنولوجيا لتحليل تحدٍ معين وتطوير حلول برمجية أو تقنية مبتكرة، حيث يستهدف تشجيع الابتكار والعمل الجماعي، وتقديم حلول عملية لمشكلات واقعية، واكتشاف المواهب وتبادل الخبرات بين المشاركين، ولذا فهو يوفر منصة فريدة لعرض مهارات طلابنا في التعامل مع التحديات التي تؤثر سلبا على المجتمع، بجانب نشر الوعي بتلك القضايا وبالتنمية المستدامة وتشجيع التعاون بين الجامعات والجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية، الي جانب تبادل الخبرات مع المشاركين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمتخصصين في علوم تكنولوجيا المعلومات والهندسة والحاسبات.

وقال إن تنظيم هذه الفعاليات يعكس التزام مصر للمعلوماتية الراسخ بدعم وتمكين الشباب في مجالات الابتكار والهندسة والتكنولوجيا، حيث نؤمن بأهمية إعداد كفاءات تمتلك القدرة على الإبداع والمبادرة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، كما تعكس التزامنا بمسئوليتنا الاجتماعية والاهتمام الذي نوليه لصقل مهارات الشباب المصري والعربي في مجالات تكنولوجيا المستقبل والابتكار، وتمكينهم من إطلاق طاقاتهم الإبداعية التي من شأنها الإسهام في صنع مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للجميع.

فعاليات هاكاثون 17 للحلول التكنولوجية

وحول فعاليات هاكاثون أشار إلى انها تتضمن العديد من الفعاليات التي تعقد علي ستة أيام، حيث سنشكل فرق عمل مصغرة من الطلاب المشاركين في أعماله والمتوقع أن يصل عددهم لنحو 400 طالب وخبير وباحث ومن رواد الأعمال، بحيث يتولى كل فريق منها تقديم اقتراح أو ابتكار لحلول مستدامة في إحدى التحديات اهداف التنمية الخمس، وذلك باستخدام الأدوات والتقنيات الإلكترونية.

وأضاف أنه سيتم اختيار أفضل الحلول من تلك الاقتراحات للمشاركة في مسابقة ننظمها ضمن الفعاليات، للتنافس على ثلاث جوائز مالية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل، مستشار الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، أن "هاكاثون 17" يُعد منصة استثنائية لتمكين الشباب عبر عرض مشروعاتهم وأبحاثهم أمام الخبراء ورجال الأعمال، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لأهم تحديات التنمية في مصر، مثل الصحة والتعليم والمناخ.

وأكد أن الفعاليات تعكس رؤية الجامعة في دمج الدراسات الأكاديمية مع التطبيق العملي، وتفعيل التعاون بين الطلاب والخبراء لصنع مستقبل مستدام، بما يخدم رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن هاكاثون يُبرز قدرات شباب الجامعة التنظيمية وكذلك الإبداعية عبر ورش عمل وجوائز تحفيزية، مما يسهم في بناء جيل قادر على قيادة التحول الرقمي والتنموي في مصر.

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