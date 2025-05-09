رسالة مسيحيين فلسطينيين إلى بابا الفاتيكان: ننتظر موقفا إنسانيا صريحا تجاه مأساة شعب غزة

وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، رسالة باسم المسيحيين الفلسطينيين إلى قداسة البابا لاون الرابع عشر، بمناسبة انتخابه بابا جديدًا للفاتيكان، عبّر فيها عن التهنئة الخالصة، إلى جانب مناشدة صريحة بأن تكون فلسطين، بما تمرّ به من مآسٍ، في صدارة اهتماماته.

مناهضة الحروب والعنف والانتقام

وفي رسالته، عبّر المطران حنا عن أمله بأن يمنح الرب الإله قداسة البابا الجديد القوة والحكمة لخدمة الكنيسة، ونشر القيم المسيحية والإنجيلية، وتعزيز المحبة والأخوّة والسلام في العالم. وشدد على أهمية التعاون بين مختلف الكنائس المسيحية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة الحروب والعنف والانتقام.

وقال المطران حنا: "نأمل من قداسته أن يلتفت إلى ما يجري في فلسطين، وأن يُطلق نداءً واضحًا وصريحًا بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في غزة"، مشيدًا بمواقف البابا الراحل فرنسيس، الذي كان يتواصل يوميًا للاطمئنان على أهل غزة، واعتبر ذلك نموذجًا للموقف المسيحي الحقيقي القائم على العدالة والحق.

وأضاف أن "الحياد مرفوض حين يتعلق الأمر بقضايا عادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي هي قضية حق وعدالة"، داعيًا الكنائس المسيحية كافة، وفي مقدمتها الفاتيكان، إلى إطلاق مبادرات تُنهي الحرب وتؤسس لسلام عادل يحفظ الكرامة الإنسانية.

كما شدد المطران على أن القضية الفلسطينية "ليست شأنًا سياسيًا فحسب، بل إنساني وأخلاقي بالدرجة الأولى"، مؤكدًا أن من يحمل القيم المسيحية في قلبه عليه أن يقول "لا" للحرب والقتل والعنف، و"نعم" للسلام والكرامة الإنسانية.

وختم المطران رسالته بالقول: "نصلي من أجل فلسطين، ونصلي من أجل غزة، ونرجو أن تكون قضيتنا حاضرة في اجتماعاتكم الكنسية، لأن البوصلة الحقيقية يجب ألا تنحرف، بل تتجه دومًا نحو فلسطين، أرض الميلاد والقيامة، التي تنتظر أن تنتصر فيها الحياة على الموت، والعدالة على الظلم، والمحبة على الكراهية".

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