مكتبة مصر الجديدة المتنقلة تحط رحالها بالتجمع الخامس اليوم الجمعة

تواصل مكتبة مصر الجديدة المتنقلة، مسيرتها في نشر المعرفة وثقافة القراءة لدى الأطفال والناشئة، من خلال ما تقدمه من أنشطة تفاعلية تثري الجانب المعرفي، وتنمي شغف الاطلاع لديهم.

وحطت المكتبة المتنقلة رحالها صباح اليوم الجمعة بالتجمع الخامس، فى إطار سعيها لإثراء المعرفة لدى الأطفال وترسيخ القيم الحميدة لديهم من خلال عرض القصص التى تتناول تاريخ والحضارة المصرية بطريقة ممتعة، بالإضافة إلى رسم ونشاط التلوين لشخصيات القصص التي يتم قراءتها ومناقشتها

و المكتبة المتنقلة عبارة عن حافلة كبيرة مزودة بأعداد من الكتب المختارة والمتميزة، تضم رفوفا للكتب ومواقع جلوس الزوار أثناء توقف الحافلة، وتقوم بالمرور بصفة دورية على الأحياء والمناطق التي تفتقر إلى وجود مكتبات بها حتى يستفيد منها أكبر عدد من الأطفال والكبار في آن واحد، وتتخذ المكتبة أماكن مختلفة مثل النوادى الرياضية ومراكز الشباب ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والأماكن والحدائق العامة والجامعات، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

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