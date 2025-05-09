نجاح أول عملية زرع نخاع بعد إعادة افتتاح وحدة أمراض الدم بمستشفى أبو الريش المنيرة

نجحت وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بـ مستشفى أبو الريش المنيرة، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، في إجراء أول عملية زرع نخاع بعد إعادة افتتاحها في يونيو 2024، عقب توقف دام أربع سنوات بسبب أعمال التطوير والتحديث.

ويُعد هذا النجاح، الذي يحمل الرقم 66 في تاريخ الوحدة، انطلاقة جديدة نحو تقديم رعاية متقدمة للأطفال المصابين بأمراض الدم الخطيرة.

تم إجراء العملية لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا كان يعاني من فشل نخاعي كامل (Severe Aplastic Anemia)، وهي حالة مرضية خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا ودقيقًا.

تفاصيل جراحة خطيرة لزرع نخاع بمستشفى أبو الريش

وبعد الفحوصات، تبيّن أن شقيقته الصغرى هي المتبرع المطابق، لكن نظرًا لكون وزنها نصف وزنه، تم الحفاظ على صحة المتبرع من خلال تقسيم عملية التبرع إلى يومين باستخدام أحدث طرق التبرع بالخلايا الجذعية، المعروفة بـ "Day Zero" المزدوج، حيث تم تقسيم عملية الزرع على يومين متتاليين لضمان نجاح العملية.

دخل الطفل المستشفى في 8 يناير 2025، حيث خضع لتحضيرات مكثفة، وعُزل داخل كبسولة طبية معقمة مزودة بأحدث التقنيات لحمايته من أي مضاعفات محتملة. وبعد نجاح العملية، استكمل مرحلة التعافي داخل الوحدة، وخرج في حالة صحية مستقرة، ليُضاف هذا النجاح إلى سجل المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات طبية عالية الجودة.

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد طب قصر العيني،ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن نجاح أول عملية زرع نخاع بعد إعادة تشغيل الوحدة يعكس التزام جامعة القاهرة بتقديم خدمات طبية متقدمة وفقًا لأحدث المعايير العالمية. كما شدد على الدور المحوري الذي تلعبه المستشفيات الجامعية، وعلى رأسها مستشفى أبو الريش المنيرة، في توفير العلاج المجاني للمرضى غير القادرين، دعمًا لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الصحية.

وأكدت الدكتورة منى حمدي، رئيس وحدة أمراض الدم وزرع النخاع، أن إعادة تشغيل الوحدة بعد تطويرها مكّنتها من استقبال عدد أكبر من المرضى وتقليل قوائم الانتظار، مما يسهم في إنقاذ مزيد من الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم المزمنة.

كما ثمّنت جهود الكبيرة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة، في دعم إعادة تشغيل الوحدة، مشيرةً إلى دوره في توفير الأجهزة الحديثة، والمستلزمات الطبية اللازمة، بالتنسيق مع إدارة المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور شريف الانوري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، إن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول في مسيرة وحدة أمراض الدم وزرع النخاع، ويفتح الباب أمام مزيد من النجاحات الطبية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال في مصر، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية لا تزال في طليعة المؤسسات الطبية التي تسعى لإنقاذ الأرواح بأحدث الوسائل العلمية.

معلومات عن وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى ابو الريش المنيرة

وتعد وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى أبو الريش المنيرة

واحدة من المراكز الرائدة في هذا المجال، حيث أُنشئت عام 2005، ثم أُعيد تشغيلها عام 2024 بعد تحديث شامل، وتضم الوحدة حاليًا:

24 سريرًا للإقامة

4 كبسولات معقمة مخصصة لزرع النخاع

غرفة عزل مجهزة بالكامل وفق أعلى معايير التعقيم

وتستقبل الوحدة شهريًا:

400 حالة جديدة

1000 مريض في العيادات الخارجية

20 حالة للعلاج الداخلي المكثف

500 كيس دم منقول

تقديم العلاج الوقائي لمرضى الهيموفيليا

علاج أمراض نادرة مثل جوشيه، وتشعيع الدم ومشتقاته

وجدير بالذكر ان مؤسسة "مصر الخير" لعبت دورًا أساسيًّا في دعم هذه العملية من خلال توفير الدعم المادي لحالة زرع النخاع، فيما وفرت مستشفيات جامعة القاهرة، برأسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، أن هذا التعاون بين الجامعة والمؤسسات الخيرية يعكس أهمية الشراكة بين القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق إنجازات تحدث فارقًا حقيقيًّا في حياة المرضى.

وأضاف أنه بفضل هذا النجاح، تستعد الوحدة حاليًا لإجراء 4 عمليات زرع نخاع جديدة لحالات تعاني من الفشل النخاعي الكامل، نقص المناعة، ومرض أنيميا البحر المتوسط، في إطار خطة المستشفى لتوسيع نطاق خدماتها وتقليل قوائم الانتظار.

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