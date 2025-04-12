السبت 12 أبريل 2025
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أورام الأقصر تُجري أول عملية زرع نخاع ناجحة بمستشفى الأطفال

بعد العملية
بعد العملية

 نجحت مستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان في إجراء أول عملية زرع نخاع  بالمستشفى للأطفال، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في صعيد مصر.

عملية زرع نخاع لمرضى السرطان 

 وخرجت الطفلة المريضة والتي خضعت للعملية الدقيقة، اليوم من المستشفى بعد قضاء 26 يومًا داخل المستشفى، في حالة صحية مستقرة، وسط فرحة عارمة من الفريق الطبي وأسرة الطفلة.

وأكد  الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى،أن المستشفي نجحت  في إجراء أول حالة لزراعة النخاع داخل وحدة الزرع بمستشفى شفاء الأورمان، وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية، والحالة كانت لطفلة في الرابعة من عمرها تعاني من ورم بالغدة الكظرية منتشر في الجسم، وتم إعطاؤها جرعات علاج كيماوي، ومع تحسن حالتها، تطلب بروتوكول العلاج إجراء زراعة نخاع ذاتي"،وتمت العملية بنجاح وخروج الطفلة المريضة من المستشفى.

 

وأضاف مدير عام المستشفى أن وحدة زراعة النخاع في مستشفى أورام الأقصر تمثل إضافة قوية لخدمات علاج السرطان في الصعيد، حيث تقدم خدمات زرع النخاع للأطفال والكبار المصابين بالسرطان، مما يوفر  عناء السفر للقاهرة على مرضى الصعيد، ويُسهم في تقليل قوائم الانتظار الطويلة لمثل هذه الحالات".

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لـ أورام الأقصر، إن هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير الذي تبذله المستشفي لتوفير العلاج المجاني بأحدث الأجهزة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء المزيد من عمليات زرع النخاع للأطفال داخل صعيد مصر، في إطار خطة دعم وتوسيع الخدمة الصحية.

ويُعد هذا النجاح وإجراء هذه العملية الدقيقة نقلة نوعية في تقديم خدمات علاج الأورام في صعيد مصر، ويؤكد على الدور الريادي لمستشفى شفاء الأورام في دعم المرضى وتخفيف معاناتهم دون تحميلهم أعباء مادية.

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