ضبط عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة في الشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الشرابية.

سرقة الهواتف المحمولة بالشرابية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية")، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزته (جهاز لاب توب – 4 هواتف محمولة – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر البودر).



وبمواجهته أقر بارتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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