المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من بائع في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بسرقة دراجة نارية من بائع بمنطقة الشرابية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقا الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه ع.ع بائع وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه بالطريق العام وأشهرا في وجهه أسلحة بيضاء مطواة سنجة مما بث الرعب في نفسه، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

واعترف المتهمان أنهما ارتكبا عدة وقائع سرقة الدراجات النارية بهدف الربح المالي غير المشروع والسريع.

وأضاف المتهمان بحيازتهما الأسلحة النارية لتهديد الضحايا وأخذ المسروقات بذلك الأسلوب.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقي بلاغا من بائع يفيد سرقة دراجته النارية من قبل شخصين اشهرا أسلحة بيضاء في وجهه.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من التوصل إلى المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في القبض علي المتهمين وتبين أنهما عاطلان سابق اتهامهما في عدة قضايا سرقة الدراجات النارية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة بالإكراه وأرشدا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.