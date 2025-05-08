الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

سلاح الجو الإسرائيلي يدفع بمروحيات لإجلاء جرحاه من غزة

مروحية إسرائيلية
مروحية إسرائيلية

ذكرت مواقع إسرائيلية أن سلاح الجو دفع بمروحيات لإجلاء جرحاه من جنوب قطاع غزة ونقلهم إلى مستشفى برازيلاي بعسقلان.


القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو برفح


ومن جانبها قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس،  اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع جنود العدو وآلياته بمنطقة التوغل بحي الجنينة شرقي رفح.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام  إسرائيلية، أن عددا من جنود الاحتلال  الإسرائيلي قتلوا وأصيبوا في انفجار مبنى برفح، ولا يزالون عالقين تحت الأنقاض جراء انهيار المبنى.

انفجار بقوة إسرائيلية في رفح 

وأكدت التقارير أن عبوة ناسفة انفجرت بوحدة تابعة للواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدها بأحد المباني برفح جنوب قطاع غزة مما  أدى لانهيار المبنى.

كما أكد الإعلام العبري أن هناك إصابات كثيرة في صفوف قوات الاحتلال في الانفجارمنها إصابات توصف بالحرجة وسط حالة تعتيم، حيث فرضت الرقابة حظرا على حدث أمني في غزة متعلق بانهيار مبنى وإصابات كثيرة.

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كتائب القسام حماس رفح جيش الاحتلال

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