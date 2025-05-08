الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين على الأقل وإصابة 12 آخرين في كمين جنوب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بمقتل جنديين على الأقل وإصابة 12 آخرين في الكمين الذي أدى إلى انهيار مبنى في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن استهداف قوة هندسية لقوات الاحتلال من 12 جنديا كانت تعد لنسف منزل بمحيط مفترق الفدائي شرقي مدينة رفح.

كمين رفح ضد قوات الاحتلال 

وقالت كتائب القسام : إن  استهداف القوة بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أدى لانفجار المنزل ووقوع أفرادها قتلى وجرحى، مشيرة إلى أنها رصدت بعد الاستهداف هبوط طائرات مروحية لقوات الاحتلال من أجل إجلاء القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت مواقع إسرائيلية أن سلاح الجو دفع بمروحيات لإجلاء جرحاه من جنوب قطاع غزة ونقلهم إلى مستشفى برازيلاي بعسقلان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة رفح حماس

مواد متعلقة

كالاس: معظم دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر

سلاح الجو الإسرائيلي يدفع بمروحيات لإجلاء جرحاه من غزة

الأكثر قراءة

المخرج محمد عبد العزيز يدلي بشهادته: زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز كان ملء السمع والبصر

من حفظة القرآن الكريم، تفاصيل صادمة في وفاة الطفل أدهم بطلق ناري على يد زملائه

الدقيقة الفارقة، التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة وفاة طالبة الزقازيق

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على المصري

أول رد رسمي من الزمالك بعد قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

تقارير سعودية: الأهلي يتوصل لاتفاق مع جوزيه جوميز لخلافة كولر

أول صورة من مشاركة السيسي في حفل عشاء بوتين للرؤساء المشاركين باحتفالات عيد النصر

7 حوادث أثارت غضب الشارع المصري في أسبوع.. مصرع طفل كفر الشيخ بطلق ناري على يد زملائه.. ومحاولة خطف الوراق.. وانفجار خط الغاز بأكتوبر يبتلع أرواح الشباب

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

روبرت بريفوست.. قصة أول بابا أمريكي في تاريخ الفاتيكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النار في المنام وعلاقته بالنجاة من المخاطر

ما حكم تأخير حج الفريضة بعد الاستطاعة لرعاية الأم المريضة؟، الإفتاء ترد

علي جمعة: السيرة النبوية هي التطبيق العملي المعصوم للقرآن

المزيد
الجريدة الرسمية