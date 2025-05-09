أمم أفريقيا للشباب، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تنزانيا

يواجه منتخب مصر تحت 20 سنة، اليوم الجمعة، نظيره التنزاني في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى الثامن عشر من مايو الجاري.

ويلتقى منتخب مصر للشباب اليوم نظيره منتخب تنزانيا، في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

أسامة نبيه، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا

استقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام تنزانيا في موقعة الليلة حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

خط الهجوم: مهند محمد ومحمد زعلوك وعمر خضر.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب تنزانيا ، اليوم، على أرضية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

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