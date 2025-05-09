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رياضة

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك وسيراميكا
الزمالك وسيراميكا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

الظهور الأول لـ أيمن الرمادي مع الزمالك

ويقود الزمالك في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، المدرب أيمن الرمادي في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء. 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو، وتعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا حتى نهاية الموسم.

تصريحات أيمن الرمادي مدرب الزمالك الجديد قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا 

 أعرب أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتولي تدريب الأبيض في الفترة الحالية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الخميس، قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري: "إذا استرجعت مع نفسي الذاكرة وتخيلت أنني أتمنى أن أعمل مع فريق يُمتع الجمهور ويقدم كرة قدم ممتعة، فلن أجد أفضل من الزمالك".

وأضاف الرمادي: "كرة القدم خُلقت للإمتاع، ونادي الزمالك ممتع دائمًا، والنسبة الكبرى من جمهور نادي الزمالك تواجدت لأنهم يتابعون فريقًا ممتعًا، وأنا بطبعي أُحب المتعة في كرة القدم".

وقال المدير الفني: "سعيد سعادة غامرة بتولي تدريب فريق كبير بحجم الزمالك، والحقائق دائمًا لا تحتاج إلى مبررات، وفخور بالعمل مع نادٍ من أكبر الأندية في الشرق الأوسط، وتاريخه يتحدث عنه، وهو مدرسة الفن والهندسة، وأكثر أمر ممتع بالنسبة لي".

أيمن الرمادي 
أيمن الرمادي 

وواصل: "في أول تدريب لي مع الفريق، أحببت الاستمتاع مع اللاعبين، ولأول مرة على مدار 30 عامًا من العمل أشعر بمتعة كما شعرت بها في تدريب الأمس مع لاعبي الزمالك، وإذا سجدت لله شكرًا لن أستطيع أن أوفيه حقه، وأفتخر أمام أبنائي وأحفادي بالعمل في القلعة البيضاء".

وأضاف: "ليس دائمًا أبناء النادي هم من يمارسون كرة القدم في النادي لعدة سنوات، أبناء النادي هم من لديهم القدرة والرغبة على التضحية عندما يدخلون النادي، والزمالك يضم مجموعة كبيرة من المخلصين".

وواصل: "لم أتابع ردود الأفعال بعدما توليت تدريب الزمالك. تعرضت لضغوطات كبيرة من قبل، وأدرت مباريات أمام المدير الفني لمنتخب إيطاليا ومارادونا، وأهم شيء هو رد فعل اللاعبين وأن يكونوا مؤثرين، وأي مدرب في العالم يتولى قيادة فريق فسلاحه الوحيد هو الملعب، وإذا اعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي وساندتني، ولم يكن الأداء على المستوى المطلوب، فالجميع لن يقف معي، ولا يوجد أمامي طريق سوى العمل".

وقال أيمن الرمادي: "لأول مرة في حياتي أتمنى أن يكون اليوم 96 ساعة، أو يتوقف الزمن، لأننا نصارع الزمن، وأراهن على شخصية اللاعبين وإرادتهم في تقديم أفضل أداء في لقاء سيراميكا كليوباترا".

وواصل: "الزمالك فريق كبير، وكثرة الإصابات تزعجني، وأي لاعب سيشارك غدًا مسجل في نادي الزمالك، والجميع يتحمل المسؤولية، وأتمنى عودة اللاعبين المصابين سريعًا، ويجب أن نتحكم في فترة العلاج، وهذا من الأمور الإيجابية في عالم كرة القدم".

وعلق على مواجهة سيراميكا قائلًا: "الفريق المنافس جيد ويضم لاعبين مميزين، وأحترم سيراميكا كليوباترا، وعملت معهم لمدة 22 شهرًا، وأعلم أنه فريق مميز".

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