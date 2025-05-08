الخميس 08 مايو 2025
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رياضة

أيمن الرمادي يُخصص تدريبات هجومية خاصة للثنائي الجزيري ومنسي

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

حرص أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الزمالك، على تخصيص فقرة تدريبية خاصة للثنائي الهجومي سيف الدين الجزيري وناصر منسي، وذلك على هامش مران الفريق الذي أُقيم صباح اليوم بمقر النادي بميت عقبة، استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري الممتاز.

الجوانب الخططية في مران الزمالك

وتركزت التدريبات التي أشرف عليها الرمادي بنفسه على بعض الجوانب التكتيكية في الشق الهجومي، خاصة التحرك بدون كرة، والتمركز داخل منطقة الجزاء، واستغلال الكرات العرضية والكرات الثانية، وذلك بهدف رفع كفاءة الثنائي وزيادة الفاعلية التهديفية للفريق في المباريات القادمة.

وقام المدير الفني بمنح الثنائي عددًا من التعليمات الفنية الدقيقة، من أجل تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، خاصة في مسألة إنهاء الهجمات والتعامل تحت الضغط الدفاعي.

كما حرص على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يسعى لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة فنية وبدنية، وتحسين النجاعة الهجومية للفريق، في ظل ضغط المباريات والحاجة الماسة لحصد النقاط في صراع المنافسة على المربع الذهبي.

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