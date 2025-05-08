صحيفة عبرية: ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو ويتحرك في الشرق الأوسط بدونه

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسيتحرك في الشرق الأوسط بدونه.

ترامب يتخلى عن نتنياهو

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية، جدعون ساعر اليوم الخميس: إن إدارة ترامب تدعمنا سياسيا بشكل غير مشروط لكنها تعمل لصالح أمريكا.

وفي وقت سابق قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: إنه “يجب أن نوضح للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة يضر بفرصنا في تحقيق النصر”.

إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على الأمريكيين لمنع إيران من امتلاك برنامج نووي

وأكد بن غفير بحسب قناة القاهرةالإخبارية، أن إسرائيل لا يمكنها أن تعتمد على الأمريكيين للقيام بمهمة منع إيران من امتلاك برنامج نووي، وبشأن الاتفاق بين واشنطن والحوثيين قال: “من الخطأ الاعتقاد أن ترامب يعمل من أجلنا وعلينا الاعتماد على أنفسنا ”.

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