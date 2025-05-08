مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي: العلاقة بين ترامب ونتنياهو وصلت إلى أدنى مستوياتها

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله: لا يعقل أن نطلب من حليف معلومات عن اتفاق يخص معركة مشتركة ولا يرد إلا بعد يوم.

ترامب يهمش نتنياهو

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: ما نفكر فيه حقًّا الآن هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهمش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى يعود للمسار الصحيح.

وتابع: ديرمر أمضى ساعات لصياغة لغة تشير لاستعداد إسرائيل لقيام دولة فلسطينية مستقبلًا وعلى واشنطن معرفة أن هناك حساسية سياسية وشعبية لأي حديث عن دولة فلسطينية الآن.

واستطرد: ثمة مشكلة في أنه علاوة على استبعادنا من التطورات فإن ترامب لن يزور إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مقربين من ترامب قولهم: لم نقتنع بما قدمه نتنياهو من تبرير بخصوص التلاعب بمستشار الأمن القومي المقال.

وأضافوا: أن نتنياهو يتلاعب بنا ولا ينفذ ما اتفقنا عليه ولا يريد المضي قدما في توافقات ويمكننا القول بوضوح إن العلاقة بين ترامب ونتنياهو وصلت لأدنى مستوياتها.

وتابعو: نريد تنفيذ خطوات تخدم مصالحنا ونتنياهو يرفض التعاون لدعم هذه الخطوات والواضح أن على نتنياهو اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق تصورات ترامب بالشرق الأوسط.

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