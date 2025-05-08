ترامب: رئيس الفيدرالي الأمريكي أحمق ولا يفقه شيئًا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا هجومًا لاذعًا ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وذلك بعد يوم من قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية.

أموال الرسوم الجمركية تتدفق إلى الولايات المتحدة

ووصف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الخميس، جيروم باول بـ الأحمق، وكتب ساخرا: "جيروم باول المتأخر جدًا أحمق، ولا يفقه شيئًا. بخلاف ذلك، فأنا أحبه كثيرًا!"، مضيفًا أن "أسعار النفط والطاقة تراجعت بشدة، ومعظم التكاليف (كالسلع والبقالة والبيض) انخفضت، ولا يوجد تضخم تقريبًا، وأموال الرسوم الجمركية تتدفق إلى الولايات المتحدة - أي أن الوضع هو النقيض تمامًا من ’التأخر جدًا‘! استمتعوا!".

إبقاء سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد صوت بالإجماع أمس الأربعاء على إبقاء سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر، مما أثار إحباط الرئيس الذي يطالب بخفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل الناتج عن سياساته التجارية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيُبقي على أسعار الفائدة كما هي حتى تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر.

وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين "زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية".

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي".

ارتفاع في التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة في البطالة

وأشار إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة وقال "نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة".

وقال باول: "إذا استمرت الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها، فمن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع في التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة في البطالة".

وأضاف أن المجلس لديه الوقت للانتظار لمزيد من الوضوح بشأن ما سيحدث قبل اتخاذ أي خطوة بشأن أسعار الفائدة. في الوقت الحالي، يواصل الاقتصاد العمل بوتيرة قوية كما يراها، كما أن التضخم أعلى قليلا من هدفه البالغ 2 بالمئة سنويا.

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