الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: رئيس الفيدرالي الأمريكي أحمق ولا يفقه شيئًا

ترامب ورئيس الفيدرالى
ترامب ورئيس الفيدرالى الأمريكى، فيتو

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا هجومًا لاذعًا ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وذلك بعد يوم من قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية.

أموال الرسوم الجمركية تتدفق إلى الولايات المتحدة

ووصف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الخميس، جيروم باول بـ الأحمق، وكتب ساخرا: "جيروم باول المتأخر جدًا أحمق، ولا يفقه شيئًا. بخلاف ذلك، فأنا أحبه كثيرًا!"، مضيفًا أن "أسعار النفط والطاقة تراجعت بشدة، ومعظم التكاليف (كالسلع والبقالة والبيض) انخفضت، ولا يوجد تضخم تقريبًا، وأموال الرسوم الجمركية تتدفق إلى الولايات المتحدة - أي أن الوضع هو النقيض تمامًا من ’التأخر جدًا‘! استمتعوا!".

 إبقاء سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد صوت بالإجماع أمس الأربعاء على إبقاء سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر، مما أثار إحباط الرئيس الذي يطالب بخفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل الناتج عن سياساته التجارية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيُبقي على أسعار الفائدة كما هي حتى تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر.

وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين "زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية".

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي".

 ارتفاع في التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة في البطالة

وأشار إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة وقال "نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة".

وقال باول: "إذا استمرت الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها، فمن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع في التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة في البطالة".

وأضاف أن المجلس لديه الوقت للانتظار لمزيد من الوضوح بشأن ما سيحدث قبل اتخاذ أي خطوة بشأن أسعار الفائدة. في الوقت الحالي، يواصل الاقتصاد العمل بوتيرة قوية كما يراها، كما أن التضخم أعلى قليلا من هدفه البالغ 2 بالمئة سنويا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب أسعار الفائدة الرسوم الجمركية النمو الاقتصادى الولايات المتحدة

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: الفيدرالى الأمريكى يثبت سعر الفائدة.. انخفاض أسعار الدواجن.. والمالية تعلن تخفيف الأعباء والالتزامات عن الممولين

بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة تماشيا مع "الفيدرالي"

الفيدرالي الأمريكي: قرار تثبيت الفائدة جاء وسط مخاطر محتملة بارتفاع معدلات البطالة والتضخم

الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 4.25%

وسط ترقب لقرارات الفيدرالى الأمريكى، المركزي الصيني والبولندي يخفضان أسعار الفائدة

الأكثر قراءة

احنا في مركب واحد، ميدو يوجه رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك بعد إساءته إليه

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

خطوة مفاجئة، الصين تدعو رعاياها لمغادرة السودان فورًا

مصدر بالأهلي: اقتربنا من حسم ملف خليفة كولر

فيديو يثير الجدل، ضبط بائعة اعترضت سائحا وطلبت مالًا للسماح بمروره في القاهرة

الباعة في سوق عبد المجيد محمود: بنبيع بسعر الجملة ومحتاجين وسائل مواصلات (فيديو وصور)

المفاجآت كبيرة وخطيرة، توفيق عكاشة: ترامب يتلقى الأوامر من مجلس إدارة العالم

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ما هو طواف الوداع وشروطه؟

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح مدى الاستطاعة في الحج لمن عليه ديون مؤجلة

منها الموت يوم عرفة، ما المراد بحسن الخاتمة وعلامتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية