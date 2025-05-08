جامعة القاهرة تكرم وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية من خريجي حقوق القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حفلا مهيبا لتكريم وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبالتعاون بين كلية الحقوق ورابطة خريجي جامعة القاهرة.

لأول مرة في تاريخ القضاء المصري: رؤساء الهيئات القضائية الخمس من خريجي دفعة 1977 بكلية الحقوق جامعة القاهرة





وخلال فعاليات الحفل، كرم د.محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة كلا من: المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد شارك في التكريم الاستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة والسيد عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة.

وجاء التكريم على هامش الاحتفال بتخريج دفعات ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ حقوق القاهرة، وبحضور الرواد من الاساتذة بالكلية العريقة ولفيف من الوزراء والمحافظين السابقين، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الخريجين.

محمد سامى عبدالصادق: ما نشهده حدث استثنائي لأول مرة فى تاريخ القضاء المصري، وجامعة القاهرة تفخر أنها قدمت هذه القامات القضائية والقانونية المرموقة، وجميع رؤساء الهيئات القضائية الخمس كانوا ضمن الأوائل من خريجي دفعة 1977 بحقوق القاهرة

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور، لافتًا إلى قيمة هذه الاحتفالية التي تمثل حدثا استثنائيا فريدًا يحدث لأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية، حيث يشغل مواقع رئاسة الهيئات القضائية الخمس: المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، قامات قضائية وقانونية توحدت بداياتهم العلمية داخل أروقة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وجميعهم دفعة واحدة 1977.

وقال د.محمد سامى عبدالصادق: إن هذا الحدث الفريد وغير المسبوق، يمثل مصدر فخر واعتزاز لجامعة القاهرة، التى قدمت لمصر والوطن القامات المرموقة، وهو ما يؤكد أن الجامعة لا تزال الحاضنة الأولي لتشكيل العقل القانوني المصري، وصنعت رموز العدالة، كما أسست لنهج قويم في خدمة القانون.

ومن جانبه قال د. محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق إن تكريم هذه القامات الرفيعة والنماذج الملهمة من أبناء الكلية، يؤكد أن حقوق القاهرة ستظل منارة للفكر القانوني، وحاضنة لرسالة العدالة ومبادئ سيادة القانون، لافتا إلى أن اجتماع رؤساء الهيئات القضائية في هذه الاحتفالية الكبرى، يحمل رسالة فخر لكل طالب قانون في جامعة القاهرة.

ومن جهته، قال السيد عمرو موسى، رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة: ان تكريم هذه القامات القضائية من خريجي دفعة واحدة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة هو شهادة حية على ما تمثله الجامعة من قيمة وطنية وأكاديمية كبرى، فجامعة القاهرة، التي أنجبت رموز العدالة في مصر، لا تزال مصنعًا للكوادر المؤثرة في مسيرة الدولة المصرية، وتجسّد في هذا الاحتفال أسمى معاني الوفاء والاعتزاز بجيلٍ قدّم الكثير لوطنه في ميدان القانون والقضاء.

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