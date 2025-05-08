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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد،فيتو
مانشستر يونايتد،فيتو

الدوري الأوروبي، أعلن المديران الفنيان لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بلباو، تشكيل الفريقين في المباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم الخميس، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا.

تشكيل مانشستر يونايتد 

تشكيل أتليتك بلباو 

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبلباو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام بلباو، اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بلباو

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو اليوم الخميس في منافسات بطولة الدوري الأوروبي، على قناة “BEIN Sports HD 1”.

 

وانتهت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بين أتلتيك بلباو ضد مان يونايتد، بفوز المان يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب سان ماميس.

 

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة، الفائز من لقاء توتنهام هوتسبير ضد بودو جليمت، في الدور النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

 

مواجهات مانشستر يونايتد وبلباو في جميع المسابقات

 والتقى مانشستر يونايتد ضد بلباو في 24 مباراة في جميع المسابقات  قبل مباراة الليلة وحقق المان يونايتد الفوز في 15 مباراة مقابل فوز بلباو في 5 مواجهات وحسم التعادل 4 مباريات، أحرز اليونايتد 48 هدفا فيما استقبلت شباكه 24 هدفا.

موعد مباراة توتنهام أمام أستون فيلا

وعلى صعيد متصل، قررت رابطة الدوري الإنجليزي تقديم موعد مباراة توتنهام أمام أستون فيلا يومين، لمنح الفريق وقتا إضافيا للتعافي قبل نهائي محتمل بالدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مباراة توتنهام وأستون فيلا، التي كانت مقررة في ملعب فيلا بارك يوم الأحد 18 مايو الساعة 2:15 ظهرا، ستقام يوم الجمعة 16 مايو الساعة 7:30 مساء.

كذلك، تم تعديل موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج من الساعة 8:00 مساء إلى 8:15 مساء يوم الجمعة 16 مايو.

يأتي هذا القرار لتقليص الفارق في فترة الراحة بين توتنهام ومانشستر يونايتد، إذ كان من المقرر أن يحصل الأخير على 42 ساعة و15 دقيقة إضافية من الراحة في حال تأهلهما لنهائي الدوري الأوروبي.

 

ويعتمد ذلك على نجاح الفريقين في اجتياز مباراتي إياب نصف النهائي بالبطولة الأوروبية.

وفي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي حقق كل من توتنهام ومانشستر يونايتد انتصارات مقنعة في مباراتي الذهاب، ما يعزز فرص تأهلهما إلى النهائي، فقد فاز توتنهام 3-1 على بودو/جليمت النرويجي في ملعب توتنهام بلندن، فيما فاز مانشستر يونايتد 3-0 على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس ببلباو.

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