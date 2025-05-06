الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعديل موعد مباراتي توتنهام ومانشستر يونايتد في البريميرليج بسبب نهائي محتمل

توتنهام
توتنهام

قررت رابطة الدوري الإنجليزي تقديم موعد مباراة توتنهام أمام أستون فيلا يومين، لمنح الفريق وقتا إضافيا للتعافي قبل نهائي محتمل بالدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مباراة توتنهام وأستون فيلا، التي كانت مقررة في ملعب فيلا بارك يوم الأحد 18 مايو الساعة 2:15 ظهرا، ستقام يوم الجمعة 16 مايو الساعة 7:30 مساء.

كذلك، تم تعديل موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج من الساعة 8:00 مساء إلى 8:15 مساء يوم الجمعة 16 مايو.

يأتي هذا القرار لتقليص الفارق في فترة الراحة بين توتنهام ومانشستر يونايتد، إذ كان من المقرر أن يحصل الأخير على 42 ساعة و15 دقيقة إضافية من الراحة في حال تأهلهما لنهائي الدوري الأوروبي.

ويعتمد ذلك على نجاح الفريقين في اجتياز مباراتي إياب نصف النهائي بالبطولة الأوروبية.

وأصدر توتنهام بيانا صباح الأحد، أكد فيه أنه ناقش مع رابطة البريميرليج تغيير موعد مباراة أستون فيلا، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى دعم الفريق في مشاركته الأوروبية.

واستجابت الرابطة لهذا الطلب، مع تعديل موعد مباراة مانشستر يونايتد لضمان العدالة.

وفي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي حقق كل من توتنهام ومانشستر يونايتد انتصارات مقنعة في مباراتي الذهاب، ما يعزز فرص تأهلهما إلى النهائي، فقد فاز توتنهام 3-1 على بودو/جليمت النرويجي في ملعب توتنهام بلندن، فيما فاز مانشستر يونايتد 3-0 على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس ببلباو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الدوري الإنجليزي توتنهام أستون فيلا الدورى الأوروبي مانشستر يونايتد توتنهام وأستون فيلا تشيلسي توتنهام ومانشستر يونايتد

مواد متعلقة

تعادل توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد إيجابيا في الدوري الإنجليزي

توتنهام يفوز على بودو جليمت 1/3 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

شاهد، اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على مطار صنعاء وتدمير جميع الطائرات المدنية

يواجه اتهامات بإهانة العلم المصري والإساءة للشعب، محمد رمضان أمام المحكمة يونيو المقبل

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أجراها القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2019.. دراسة عن الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خر راكعا وأناب، قصة نبي الله داود ومعجزاته

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية لترسيخ الوسطية

المزيد
الجريدة الرسمية