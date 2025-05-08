داليا الباز: العاملون هم الركيزة الأساسية لنجاح هيئة البريد

عقدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات، ومديري عموم المناطق البريدية، وكذلك رؤساء ومديري عموم محور الحركة والتوزيع؛ لمناقشة خطط العمل المستقبلية، وتأكيد أهمية دور العاملين في جذب عملاء جدد، وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي لهيئة البريد.

العاملون ركيزة نجاح البريد

جاء ذلك بحضور عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، وإسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس الإدارة للخدمات البريدية، واللواء محمد عاطف، مساعد رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية، وجميع القيادات التنفيذية والإشرافية بالمناطق البريدية.

وخلال اللقاء أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن العاملين هم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خطط النجاح، مشيرة إلى أن هناك خطة واضحة لتحفيزهم وتلبية احتياجاتهم، من بينها زيادة بدل العمل في أيام الإجازات الرسمية، بالإضافة إلى مراجعة منظومة المكافآت وربط الحافز بالإنتاج، بهدف تعزيز الأداء وخلق مناخ وظيفي محفز وعادل، إلى جانب تعزيز منظومة الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، وتسهيل إجراءات علاج الحالات الخاصة.

أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هيئة البريد تمتلك مكانة كبيرة لدى الشعب المصري، وتحظى بثقة جميع المواطنين منذ عقود، خاصة فيما يتعلق بخدمات التوفير والخدمات المالية، مشيرة إلى أن الهيئة ماضية بخطى ثابتة نحو تحسين بيئة العمل وتهيئة مناخ محفز للإنتاج والابتكار، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات المالية والبريدية، واستحداث خدمات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق، من بينها تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، التي تجاوز عددها ٤٧٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، وهو ما يمنح الهيئة ميزة تنافسية قوية في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

زيادة إيرادات البريد

أشارت داليا الباز، إلى أن إستراتيجية الهيئة لا تقتصر على زيادة الإيرادات فحسب؛ بل ترتكز بشكل أساسي على تعظيم الأرباح من خلال الإدارة الفعالة للموارد، وخفض المصروفات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في إعادة تدوير المستلزمات غير المستغلة في جميع المناطق البريدية، بما يسهم في ترشيد النفقات ورفع الكفاءة التشغيلية، موضحة أنه تم استحداث لجنة تنفيذية تشاركية تضم ممثلين من مختلف القطاعات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ووضع السياسات والإجراءات واتخاذ القرارات الإستراتيجية بما يخدم مصلحة الهيئة والعاملين بها على حد سواء، وبما يدعم خطط الهيئة نحو التوسع في الخدمات وتحقيق الاستدامة وتنمية الموارد الذاتية.

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