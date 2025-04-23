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أخبار مصر

جمرك البريد يسلم عملات أثرية لوزارة السياحة عثر عليها داخل 19 طرد بضائع

ضبط تهريب عملات أثرية
ضبط تهريب عملات أثرية بجمرك البريد المصري

سلم جمرك البريد المصري بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت علام، 19 بوليصة “طرد” إلى وزارة السياحة الآثار عبارة عن عملات أثرية طبقا لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 103.

ضبطيات جمرك البريد المصري

وقالت مصادر بجمرك الطرود البريدية، إنه أثناء الكشف والمعاينة لمشمول هذه الطرود من هبة بدوى وشيماء زكريا وآية الجندى وسالى أحمد وشيماء محمد وبدور حمدى وأحمد فتحى فريد ومحمد محسن، تم العثور على عملات تم الاشتباه في كونها من العملات التى تعد أثرية وبالعرض على وحدة الآثار بمطار القاهرة الدولي، تم تشكيل لجنة من طارق الدسوقي مدير إدارة الحركة، ومجدى أحمد مدير ادارة التعريفة ورانيا عصمت مدير التعريفة وأعضاء لجنة وحدة الآثار والتي أكدت أثرية هذه العملات وتم مصادراتها جميعا بناء على القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1979.

تعليمات مصلحة الجمارك لأحكام الرقابة

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، وهالة عبد الواحد مستشار رئيس مصلحة الجمارك المشرف على الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، وأحمد العسقلانى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، ومحمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

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