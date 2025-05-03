السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

كارول سماحة تكشف موعد ومكان عزاء المنتج وليد مصطفى

كارول سماحة وزوجها
كارول سماحة وزوجها وليد مصطفى، فيتو

 

كشفت المطربة كارول سماحة عن موعد ومكان عزاء زوجها المنتج وليد مصطفى، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

 

وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه  :"وداعا يا أغلي إنسان بحياتي.. العزاء يوم الإثنين ٥/٥ بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. أرجو كل من عرف زوجي د.وليد مصطفي أن يذكره بدعوة طيبة".

 

وفاة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

 

في السنوات الأخيرة، بات ظهور الراحل وليد مصطفى قليلا، إلا أن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا.

وقدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحة في وفاة زوجها وليد مصطفى.

حيث عبروا عن مواساتهم العميقة وتعازيهم الحارة للفنانة في هذا المصاب الأليم، وقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات التعزية والدعاء، حيث عبر كثير من الفنانين والمشاهير عن دعمهم الكبير لكارول، مشيدين بمكانة الراحل الإنسانية والمهنية.

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وليد مصطفي الراحل المنتج وليد مصطفى كارول سماحة
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