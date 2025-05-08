الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير دفاع باكستان: الصراع مع الهند دخل في طريق مسدود

الهند وباكستان، فيتو
الهند وباكستان، فيتو

 قال وزير الدفاع الباكستاني، اليوم الخميس، إن الصراع مع الهند دخل في طريق مسدود.

وأضاف وزير دفاع باكستان: لم يعد هناك مجال لخفض التصعيد مع الهند.

 

الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم

 من جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، في وقت سابق من اليوم الخميس: إن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.

 

مقتل وإصابة 72 مدنيا في إطلاق نار باكستاني

وأعلنت الحكومة الهندية، صباح اليوم الخميس، عن مقتل13 مدنيا وإصابة 59 آخرين في إطلاق نار باكستاني على الهند.

 

ترامب يعرض المساعدة في إنهاء الصراع بين الهند وباكستان

وأمس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الأحداث الدائرة بين القوتين النوويتين: “نريد أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان”.

 

الصراع بين الهند وباكستان

وأعرب ترامب عن استعداده لتقديم المساعدة بشأن الصراع بين الهند وباكستان.

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