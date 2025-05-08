وزير الإسكان يتفقد النزل الجديد والمنتجع الجبلي ضمن تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعي إنشاء النزل البيئى الجديد، وتطوير المنطقة السياحية ضمن تطوير موقع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين بسيناء، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بأعمال تطوير المنطقة السياحية،وتشمل الأعمال إنشاء المنتجع السياحي الجبلي ويضم ( 4 فيلات على مساحة 520م2، و17 شاليهًا على مساحة 3660 م2، ومنطقة تجارية (بازارات) تضم 16 بازارا على مساحة 1500 م2 ) تدعم القاعدة الاقتصادية بالمدينة وتوفر متنفسًا خدميًا مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، وإنشاء نادٍ اجتماعي جديد على مساحة 1600م2 لتوفير متنفس خدمي رياضي ترفيهي لأهالي المدينة والزائرين، بالإضافة إلي أن مشروع المنتجع السياحي الجبلي الذي يقوم على استغلال الهضبة المميزة المطلة على المدينة بالكامل وعلى وادى الأربعين لإقامة مشروع صحى استشفائي عالمي، والاستفادة من الكوادر المحلية التي تتميز بها سانت كاترين في العلاج بالأعشاب الطبيعية.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، إنشاء النزل البيئى الجديد "الامتداد" بمنطقة وادي الراحة على مساحة 39500 م2، والذي يتكون من 7 مبانٍ بإجمالي (192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحا بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وإنشاء ممشي ( درب موسي) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولًا لجبل التجلي بالإضافة إلى تطوير 74 شاليها بالنزل البيئي القائم وتطوير مطعم الصفصافة لاستيعاب وخدمة النزلاء بالنزل البيئى الجديد والقائم.

ووجه وزير الإسكان بالاهتمام والانتهاء من أعمال الزراعة والري وأعمال تنسيق الموقع ودفع عجلة الأعمال، وتابع الوزير الأعمال الجاري تنفيذها والتوقيتات الزمنية للانتهاء من التنفيذ، موجهًا بضغط كافة الأعمال.

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