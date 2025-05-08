تكليفات عاجلة من وزير الإسكان لتوسعة طريقين في سانت كاترين

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة سانت كاترين، وتفقد مشروعي أعمال توسعة وازدواج ورفع كفاءة الطريق من مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح، وأعمال رفع كفاءة وتوسعة وازدواج الطريق من كمين النبي صالح وحتى مبنى الزوار ضمن تطوير موقع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين بسيناء، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وتابع وزير الإسكان ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها بالطريقين، والتي تأتي ضمن تطوير وإنشاء شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق إلى جانب تنفيذ أعمال الوقاية من السيول وتشمل معالجة مخرات السيول التى تم مراعاة مساراتها فى تصميم المخطط العام للمدينة، ومعالجتها، بحيث تصبح عنصرًا إيجابيًا ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بمدينة سانت كاترين.



ووجه وزير الإسكان بالانتهاء من أعمال المسطحات والجزر وأعمال الإنارة بالطريقين والأعمال الجاري تنفيذها بكمين النبي صالح في أقرب وقت ممكن، وباقي الأعمال بالمشروع، كما استعرض التصميمات الخاصة بالطريق ووجه بتكثيف الأعمال.

جدير بالذكر أنه جارٍ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتوسعة وازدواج الطريق من كمين النبي صالح وحتى مبنى الزوار بطول 9كم، وكذا تنفيذ أعمال توسعة وإزدواج ورفع كفاءة الطريق من مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح بطول 7 كم اتجاهين بعرض 12,8 متر لكل اتجاه شامل طبان مرصوف.

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